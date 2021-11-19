Без руля и педалей: Беспилотный автомобиль от Apple выпустят в 2025 году

19 ноября 2021, 07:52
Фото: pixabay

В 2025 году Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лента.ру, в начале года инженеры компании ставили предположительные сроки разработки транспортного средства через пять-семь лет.

Источник агентства Bloomberg рассказал, что компания поставила себе амбициозную задачу – завершить испытание беспилотной системы автомобиля за такой короткий срок. В случае, если цель не будет достигнута, выпуск продукта могут либо перенести, либо его продажа начнется с более простой технологией.

Автономный автомобиль планируют создать без руля и педалей, а его интерьер хотят спроектировать так, чтобы машиной можно было управлять без помощи рук.


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