В Казахстане за сутки выявили 1125 случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 ноября 2021 года. В стране вновь зафиксирован незначительный прирост новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 42. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулась Карагандинская область, зафиксировано 130 новых случаев COVID-19, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 961 734 случая.
В Казахстане 1554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
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