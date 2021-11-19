В Казахстане за сутки выявили 1125 случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 ноября 2021 года. В стране вновь зафиксирован незначительный прирост новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 42. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулась Карагандинская область, зафиксировано 130 новых случаев COVID-19, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 118,

в городе Алматы – 123,

в городе Шымкент – 20,

в Акмолинской области – 78,

в Актюбинской области – 19,

в Алматинской области – 57,

в Атырауской области – 25,

в ВКО – 84,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 37,

в Карагандинской области – 130,

в Костанайской области – 112,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 115,

в СКО – 149,

в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 961 734 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: