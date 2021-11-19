В Казахстане за сутки выявили 1125 случаев коронавируса

19 ноября 2021, 08:00
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 ноября 2021 года. В стране вновь зафиксирован незначительный прирост новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 42. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулась Карагандинская область, зафиксировано 130 новых случаев COVID-19, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 118,
  • в городе Алматы – 123,
  • в городе Шымкент – 20,
  • в Акмолинской области – 78,
  • в Актюбинской области – 19,
  • в Алматинской области – 57,
  • в Атырауской области – 25,
  • в ВКО – 84,
  • в Жамбылской области – 10,
  • в ЗКО – 37,
  • в Карагандинской области – 130,
  • в Костанайской области – 112,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангистауской области – 12,
  • в Павлодарской области – 115,
  • в СКО – 149,
  • в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 961 734 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 181,
  • в городе Алматы – 246,
  • в городе Шымкент – 57,
  • в Акмолинской области – 109,
  • в Актюбинской области – 36,
  • в Алматинской области – 119,
  • в Атырауской области – 24,
  • в ВКО – 98,
  • в Жамбылской области – 19,
  • в ЗКО – 184,
  • в Карагандинской области – 172,
  • в Костанайской области – 8,
  • в Кызылординской области – 37,
  • в Мангистауской области – 15,
  • в Павлодарской области – 113,
  • в СКО – 108,
  • в Туркестанской области – 28.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 922 753 человека.

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