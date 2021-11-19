Получила ожоги лица: Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве

19 ноября 2021, 08:31
Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official

Российская певица Марина Хлебникова попала в больницу после пожара в собственной квартире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, пожар произошел на площади десять квадратных метров в двухуровневой квартире дома на улице Ратной. С места происшествия спасены пять человек, двух из которых передали медикам для осмотра. Одна из пострадавших – певица Марина Хлебникова, отметили в экстренных службах. Возгорание удалось ликвидировать в 22.51 мск (01:51 по Нур-Султану).

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неаккуратного обращения с огнем. В частности, артистка могла заснуть с зажженной сигаретой, что и привело к трагедии. Во время возгорания Марина получила серьезные ожоги лица и груди.


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