Дарига Назарбаева: В законопроект о защите животных не вошли две важные нормы

Депутаты Мажилиса Парламента при работе над проектом закона "Об ответственном обращении с животными" не нашли поддержки правительства по двум важным нормам, которые в итоге не вошли в документ. Между тем их необходимость продиктована важностью внедрения регуляторных мер со стороны государства, передает Zakon.kz.

На этой неделе Мажилис Парламента одобрил проект закона "Об ответственном обращении с животными". Обсуждение этого законопроекта депутатами сопровождалось широкой общественной дискуссией, в которой приняли участие представители зоозащитных организаций всего Казахстана.

Значительная часть поправок, предложенных в ходе обсуждений депутатами и зоозащитными организациями, вошла в законопроект: положения по предотвращению жестокого обращения с животными, внедрению передового международного опыта по учету и регистрации бездомных животных и многое другое.

Однако за рамками законопроекта остался целый ряд существенных положений.

Не нашел отражения в законопроекте вопрос регулирования, а по сути – легализации деятельности заводчиков домашних животных. Это позволило бы вывести из теневого оборота доходы от продажи породистых животных и обеспечить регулирование этого бизнеса – защиту и ответственность вовлеченных сторон: и продавцов, и новых владельцев питомцев, – отметила депутат Мажилиса Дарига Назарбаева.

На это предложение правительство дало заключение, что такая поправка не согласуется с нормами Предпринимательского кодекса и принята быть не может.

Да, включение этого вида деятельности в законодательство потребовало бы введения новых требований для субъектов предпринимательства и проведения процедуры анализа регуляторного воздействия в соответствии с Предпринимательским кодексом РК. Это большая работа, которая потребовала бы времени и трудозатрат. Неудивительно, что госорганы рассматривают такую перспективу с неохотой. Результат – отказ включать этот пункт в законопроект, – подчеркнула Дарига Назарбаева.

Между тем, по мнению депутата, рано или поздно эту работу все равно провести придется: как и любой другой бизнес, разведение породистых домашних животных необходимо выводить из теневого оборота. Объясняется такая необходимость тем, что легальный ответственный бизнес возможен только при его официальном ведении и регулировании.

Не нашли депутаты Мажилиса взаимопонимания с правительством и в вопросе регулирования деятельности приютов, питомников и реабилитационных центров для бездомных животных.

Помощь беззащитным животным, потерявшим хозяев и оставшимся без дома, нуждающимся в ночлеге, лечении и еде, – это важная и благородная миссия. К тому же она напрямую касается общественной безопасности. Приюты берут на себя целый ряд важнейших социальных функций: они не только спасают животных и защищают их, но и учат нас, людей, особенно подрастающие поколения, доброте и милосердию, неравнодушию и гуманизму, – считает Дарига Назарбаева.

Депутат обратила внимание на то, что живется этим организациям очень нелегко: есть проблемы с общим финансированием их деятельности, с включением таких центров в систему государственного социального заказа, с выделением земель для строительства реабилитационных центров, питомников и приютов для животных.

При этом, как отметила Дарига Назарбаева, в действующем законодательстве есть все возможности для эффективного решения этих проблем, но изучение деталей существующей практики показало, что нормы на деле не работают, существующие формулировки приводят к вольной их интерпретации чиновниками на местах. Более того, местные органы зачастую отказывают в финансовой поддержке и в выделении земли для организации приютов, ссылаясь именно на отсутствие прямого упоминания в законах.

Суть предложений как раз и заключалась в том, чтобы расшить возникающие противоречия и коллизии. Но правительство отклонило наши поправки, формально мотивируя это наличием норм в других законах. Надеемся, что оно в таком случае обеспечит выполнение этих норм. А общество это проконтролирует, – резюмировала депутат.