Смертность от COVID-19 снизилась в Казахстане

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.
На 19 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 876 человек (26 464+ и 4412 КВИ-), из них в стационарах находятся 6513 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 363.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 486 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 125,
• на аппарате ИВЛ – 88.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 19 ноября 2021 года
Зафиксировано 147 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 293 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 722, летальных случаев – 5108, выздоровевших – 72 202.
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