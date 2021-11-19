Смертность от COVID-19 снизилась в Казахстане

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 19 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 876 человек (26 464+ и 4412 КВИ-), из них в стационарах находятся 6513 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 363.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 486 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 125,

• на аппарате ИВЛ – 88.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 19 ноября 2021 года

Зафиксировано 147 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 293 человека выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 722, летальных случаев – 5108, выздоровевших – 72 202.