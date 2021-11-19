Почему так ослабел тенге, рассказали в Нацбанке

В последние дни тенге заметно слабеет, а нефть дешевеет. Что служит факторами такой волатильности на международных рынках и как это влияет на обменный курс тенге, рассказал директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов, передает Zakon.kz.

Так, биржевые торги валютной парой доллар-тенге на Казахстанской фондовой бирже 18 ноября достигли уровня 431,60 тенге, что является максимальным значением более чем за полгода.

Как отметил глава департамента, динамика курса отражает текущие тренды на рынке энергоносителей и ситуацию на международном рынке.

С одной стороны, котировки нефти c конца октября снизились более чем на 5% с максимальных за последние 7 лет отметок на фоне спекуляций о возможных мерах администрации Байдена по сдерживанию роста цен на нефть, а также на прогнозах ОПЕК и Международного энергетического агентства о скором появлении избыточного предложения на рынке нефти. Опасение участников рынка вызывает продажа нефти из стратегических резервов США и Китая, согласованная во время последних переговоров между лидерами этих стран 16 ноября, - сказал он.

С другой стороны, отметил Турсунханов, ожидание более скорого начала цикла повышения ставок в США в ответ на высокие показатели инфляции снижает привлекательность валют развивающихся стран и является дополнительным фактором ослабления тенге.

Ускорение инфляции в США до 6,2%, что является максимальным значением за 30 лет, привело к приближению ожидаемой даты начала повышения ставок в США и росту доходностей облигаций. Укрепление доллара США продолжает оказывать повсеместное давление на валюты развивающихся стран, - сказал он.

Индекс валют развивающихся стран EMCI J.P. Morgan с конца октября ослаб на 2,1% на фоне опасений инвесторов касательно оттока капитала из развивающихся рынков с началом цикла ужесточения центробанков развитых стран. Так, турецкая лира ослабла на 15,2%, южноафриканский ранд – на 2,7%, чилийское песо – на 2,2%. В Турции девальвация лиры принимает характер валютного кризиса.

На фоне изменения сентимента по отношению к рынкам развивающихся стран мы отмечаем снижение аппетита нерезидентов к государственным ценным бумагам Казахстана, которые с начала месяца сократили инвестиции на 23 млрд. тенге, или на 3% от позиции. Российский рубль также демонстрирует негативную динамику на фоне растущих геополитических рисков, - отметил Нуржан Турсунханов.

По его словам, беспокойство инвесторов вызвали заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о перемещении российских войск в районе границы с Украиной.

США предупредили коллег в ЕС о возможных планах России по вторжению на Украину и призывают Россию прояснить свои намерения. С начала ноября курс рубля к доллару США начал заметно слабеть с уровня 70,9 до 73,1 рублей за доллар, ослабев на 3,1%.

В целом можно сказать, что тенге формируется под воздействием фундаментальных факторов и отражает динамику основных трендов на рынке энергоносителей и рынках развивающихся стран, - резюмировал он.