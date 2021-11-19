Фируза Шарипова встретится с абсолютной чемпионкой мира

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) проведет бой с абсолютной чемпионкой мира в легком весе Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Она выйдет на ринг 11 декабря. 10-раундовый бой пройдет в Ливерпуле.

35-летняя Тэйлор – олимпийская чемпионка Лондона-2012 в весовой категории до 60 килограммов – пять раз выигрывала чемпионат мира, неоднократно завоевывала "золото" на чемпионатах Европы и Евросоюза. На профессиональном уровне не имеет поражений.

В сентябре Кэти защитила свой титул, победив решением судей американку Дженнифер Хэн.

27-летняя Фируза Шарипова в последней своей встрече победила чемпионку по муай-таю Любовь Белякову из России.