Представителей каких знаков зодиака ждут кардинальные перемены в 2022 году

Астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых ждут большие перемены в 2022 году, передает Zakon.kz.

По информации Профиль, символом наступающего года будет Черный Водяной Тигр, который предвещает некоторую капризность и эмоциональность будущего периода.

В то же время неразрешимых проблем и крупных катаклизмов не предвидится, а некоторые знаки зодиака почувствуют защиту и щедрость Тигра. Согласно прогнозу, нескольких представителей зодиакального круга ждут кардинальные перемены в 2022 году.

Лев

Начало 2022 года станет лучшим временем для личностного развития. Львы смогут вернуться к тому, что им действительно нравится, и успешно развивать свои интересы. Старой рутины уже не будет, впереди большие изменения и новые решения, которые избавят от многих проблем.

Весы

Новый год станет для Весов чрезвычайно плодотворным периодом. Для них не будет ничего невозможного, а шансы начнут появляться один за другим. Созданный ранее фундамент для долгосрочного роста обеспечит кульминацию всей тяжелой работы.

Скорпион

Для Скорпионов 2022 год станет периодом больших перемен. Их ожидает множество взлетов и падений, причем сложностей будет больше, чем приятных моментов. С другой стороны, хотя перемены и будут доставлять неудобства, жалеть о них не придется, если подойти к этому со здравым смыслом и мужеством. Кроме того, появится хорошая возможность взять ситуацию под контроль, но это потребует больших сил.

Водолей

У Водолеев большинство изменений в 2022 году будут позитивными. Представители этого знака никогда не избегают захватывающих вызовов, и новый год не станет исключением. Одна из задач – достичь гармонии между внутренней жизнью и внешним миром. Кроме того, у Водолеев будет много обязанностей, что позволит добиться важных целей.