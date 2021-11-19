Открыт новый авиарейс из Алматы в столицу Катара

19 ноября состоялась церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Рейсы будут выполняться с частотой два рейса в неделю на воздушных судах типа Airbus А-320 емкостью 132 кресла (12 бизнес-класс, 120 эконом-класс). пресс-служба КГА МИИР РК

В ведомстве напомнили, что рейсы по данному направлению планировалось открыть весной 2020 года, но из-за пандемии были приостановлены.