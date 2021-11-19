Изменились правила субсидирования по возмещению части расходов субъектам АПК

Министр сельского хозяйства РК своим приказом от 16 ноября 2021 года внес изменения и дополнения в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что ежегодно до 1 февраля рабочий орган создает и регистрирует в информационной системе субсидирования группу специалистов из числа своих сотрудников, местных исполнительных органов и других организаций, являющихся представителями общественных и неправительственных отраслевых организаций.

Группа специалистов по всем паспортам проектов, за исключением паспортов проектов № 1 (ограждения для пастбищ (генератора электропастуха, понижающего трансформатора, изоляторов, проволоки не менее 2 рядов), осуществляет проверку документов, осмотр объекта инвестора, приобретенного оборудования на соответствие условиям, предусмотренным в паспортах проектов, с обязательным приложением подтверждающих фото и видеоматериалов, также проверяет достижение загруженности производственных мощностей, затем производит расчет инвестиционных субсидий.

На каждый объект направляется не менее двух специалистов, которые будут определяться рабочим органом.

Осмотр осуществляется в присутствии инвестора или его доверенного лица и его результат оформляется актом осмотра объекта инвестора и удостоверения в достижении загруженности производственных мощностей.

При этом указывается, что если инвестиционным проектом предполагается только приобретение техники, то осмотр объекта группой специалистов не требуется.

Также говорится, что в случае подачи заявки по паспортам проектов № 1 и № 1.1 от крестьянского или фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства, допускается предоставление субсидии на приобретенные техники или машины, зарегистрированные на члена крестьянского или фермерского хозяйства.

При этом, членство в крестьянском или фермерском хозяйстве подтверждается путем сверки с данными Комитета государственных доходов МФ РК.

Увеличение доли возмещения инвестиционных вложений возможно за счет местного бюджета по следующим паспортам проектов:

до 35% по паспортам проектов № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования" и № 1.1 "Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники" – по приоритетным видам техники, машин и оборудования, предусмотренным в программах развития территорий областей с указанием обоснований;

по паспортам проектов № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования" и № 1.1 "Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники" – по приоритетным видам техники, машин и оборудования, предусмотренным в программах развития территорий областей с указанием обоснований; до 40% по паспортам проектов № 6 "Создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота/коз молочного направления" и № 14 "Закладка плодово-ягодных культур и винограда от 5 гектаров";

по паспортам проектов № 6 "Создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота/коз молочного направления" и № 14 "Закладка плодово-ягодных культур и винограда от 5 гектаров"; до 50%:

по паспорту проекта № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования" по следующим позициям: № 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 50.2.4; по паспорту проекта № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования" для сельскохозяйственных кооперативов по следующим позициям: 1.1-1.3; 2.1-2.2; 13; 17.1; 17.3; 18; 25-30; 31; 32; 34.1; 35-37; 40-45; 48.1; 48.2; 49; 50.1; 51; 54; 55; 59; по паспорту проекта № 1.1 "Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники" для сельскохозяйственных кооперативов по следующим позициям: 1.1-1.5 и 2.2; по паспорту проекта № 8 "Создание и расширение молокоперерабатывающего объекта, создание молокоприемных пунктов, приобретение оборудования и техники для сельскохозяйственных кооперативов, заготовительных организаций, молокоприемных пунктов и молокоперерабатывающих предприятий" для сельскохозяйственных кооперативов.

При этом один сельскохозяйственный кооператив может получить инвестиционные субсидии на приобретенную или приобретаемую технику, машины и оборудование до:

трех тракторов с соответствующим количеством прицепного и навесного оборудования;

двух зерноуборочных комбайнов и соответствующего количества навесного и прицепного оборудования;

двух автомобилей для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения и прицепа самосвального.

Для сельскохозяйственных кооперативов не распространяется требование по минимальному нормативу на одну единицу техники (гектар/ условная голова крупного рогатого скота);

При этом доля инвестиционных вложений увеличивается до 80% по паспорту проекта № 4 "Создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств (колодцы, скважины).

Прием заявок осуществляется по месту реализации инвестиционного проекта с 1 февраля по 15 декабря (включительно) соответствующего года.

Как отмечается, заключенные договоры инвестиционного субсидирования включаются в резерв (лист ожидания).

При этом договоры инвестиционного субсидирования включаются в резерв рабочим органом по очередности согласно дате и времени поступления заявок.

Информация о включении договора инвестиционного субсидирования в резерв отражается в информационной системе субсидирования.

По договорам инвестиционного субсидирования, поступившим в резерв, выплата субсидий осуществляется по очередности согласно дате и времени поступления договора инвестиционного субсидирования в резерв (лист ожидания) при выделении дополнительных бюджетных средств в текущем финансовом году. В случае отсутствия дополнительных бюджетных средств в текущем финансовом году, по договорам инвестиционного субсидирования, поступившим в резерв (лист ожидания), выплата субсидий осуществляется в следующем финансовом году, - говорится в документе.

Для получения решения рабочего органа по первому этапу инвестор подает в государственную корпорацию заявку первого этапа на инвестиционное субсидирование. При этом рабочий орган принимает решение о соответствии/несоответствии инвестиционного проекта условиям правил в течение двух рабочих дней со дня поступления заявки.

В течение одного рабочего дня со дня получения инвестором положительного решения рабочего органа между рабочим органом и инвестором заключаются договор инвестиционного субсидирования и соглашение о целевом использовании и не отчуждении приобретаемой техники, машин и оборудования.

Заявки для применения механизма перечисления субсидий на специальный счет финансового института авансовым платежом рассматриваются рабочим органом без применения двухэтапных процедур.

При этом в случае финансирования инвестора путем предоставления техники, машин или оборудования в лизинг финансовый институт в течение 10 рабочих дней с даты получения копии положительного решения рабочего органа и средств на специальный счет перечисляет предусмотренные договором финансового лизинга средства на счет инвестора, если иное не предусмотрено договором и предоставляет подтверждающие документы рабочему органу, а также копию договора финансового лизинга.

Финансовый институт в срок не более 180 календарных дней со дня подписания трехстороннего договора и соглашения о неиспользовании финансовым институтом денег на специальном счете направляет в рабочий орган письменное уведомление о завершении поставки техники, машин или оборудования инвестору с приложением акта приема-передачи предмета лизинга и дополнительного соглашения к договору лизинга по определению окончательной стоимости предмета лизинга.

При этом финансовый институт не может использовать средства, находящиеся на специальном счете, до исполнения требований, предусмотренных частью второй настоящего пункта.

По заявкам инвесторов рабочий орган осуществляет перерасчет субсидий, выявляет сумму разницы (излишне перечисленных средств на специальный счет) и в срок не более трех рабочих дней направляет уведомление в финансовый институт о необходимости восстановления суммы разницы на расчетный счет рабочего органа.

В свою очередь финансовый институт в срок не более трех рабочих дней со дня получения уведомления от рабочего органа восстанавливает средства на расчетный счет рабочего органа в размере, указанном в уведомлении.

По заявкам инвесторов (услугополучателей), по которым окончательная стоимость предмета лизинга фактически превышает максимально допустимую стоимость для расчета субсидий, перерасчет субсидий не осуществляется.

Полный текст поправок можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.