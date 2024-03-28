Что изменится в правилах инвестиционного субсидирования АПК

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, сообщает Zakon.kz.

Приказ разработан согласно приоритетам обновленной Концепции развития АПК на 2021-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства РК.

Цель проекта – повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах) АПК путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций.

В частности, Министерство сельского хозяйства планирует изменить правила выплаты инвестиционных субсидий, чтобы они поступали непосредственно финансовым институтам. Это сделано с целью уменьшения коррупционных рисков и облегчения доступа субъектов агропромышленного комплекса к технике и оборудованию.

Как считают в МСХ, такая мера поможет фермерам улучшить свое финансовое положение, сократив задолженность по кредитам или лизингу.

Также в рамках реализации задач по обеспечению взаимоувязки политики в области поддержки в сельском хозяйстве с промышленной политикой государства пересмотрены позиции в рамках паспорта проекта № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования".

Кроме того, в проекте по созданию предприятий по глубокой переработке растениеводческой продукции добавлено производство биоэтанола.

Вместе с тем, приказ предусматривает возмещение части затрат на создание безглютенового производства.

"Налаживание производства отечественных безглютеновых изделий за счет использования собственного сырья позволит удовлетворить потребительский спрос на безглютеновую продукцию страдающих целиакией в Казахстане и значительно снизить долю импорта данной продукции", - поясняют в МСХ.

Так, правила предусматривают, что субсидирование затрат на строительно-монтажные работы осуществляется по инвестиционным проектам, предусматривающим достижение показателей по производительности и/или продуктивности и/или объемов сбыта продукции и/или загрузке производственных мощностей в соответствии с бизнес-планом проекта.

При этом, в рамках создания новых или расширения действующих производственных мощностей допускается инвестиционное субсидирование реконструкции объекта в соответствии с паспортами проектов.

Вместе с тем добавлено, что если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на расширение на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки или монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Перечень производителей сельскохозяйственной техники и машин, а также аффилированных с ними предприятий, которые заключили соглашения о промышленной сборке на территории РК по не менее двум видам самоходной сельскохозяйственной технике, предоставляется уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриальной деятельности не позднее 1 декабря текущего года на последующий год и не позднее 1 июля на соответствующий год.

В течение трех рабочих дней после получения Перечень производителей сельскохозяйственной техники и машин, а также аффилированных с ними предприятий размещается уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса в ГИСС.



В случае неполучения инвестором субсидий (при неиспользовании электронной счет-фактуры для получения мер государственной поддержки), по обращению инвестора рабочим органом (услугодателем) посредством ГИСС в течение пяти рабочих дней осуществляется разблокировка электронных счетов-фактур.

По информации МСХ, реализация проекта приказа будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных в пределах транфертов общего характера на 2023-2025 годы (355 117 230 тыс. тенге), в том числе в 2023 году 115 117 230 тыс. тенге, в 2024 году – 120 000 000 тыс. тенге, в 2025 году 120 000 000 тыс. тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 апреля.

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