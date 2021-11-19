Астанчанка нанесла государству ущерб на 900 млн тенге

В Нур-Султане женщина выписывала фиктивные счета и нанесла государству ущерб в размере 900 миллионов тенге, передает Zakon.kz.

Завершено уголовное дело отношении директора ТОО "АйДи Строй 2030" по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов.

Следствием установлено, что Д. Курмангужинова в период с 2017 по 2018 год оформляла мнимые сделки с различными компаниями от имени товарищества. В результате причинен ущерб государству на сумму свыше 900 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов, – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года.