Во сколько Казпочте обходится соцответственность?

2020 год Казпочта завершила с убытком в 5,1 млрд тенге. На отрицательный результат повлияли пандемия, закрытие границ, сокращение авиарейсов и локдаун. Все это существенно отразилось на финансовых результатах компании.

К примеру, в допандемийный период по итогам 2019 года почтовики заработали +54,4 млн тенге.

На своих официальных интернет-ресурсах Казпочта говорит, что в текущем году менеджмент предпринимает все меры, чтобы вывести компанию на положительный результат. В их числе автоматизация процессов логистики, внедрение сдельной оплаты труда, реинжиниринг курьерских продуктов и повышение качества услуг. По ряду позиций это дало свои плоды. Так, например, доход по курьерскому продукту Go post вырос на 50% в сравнении с прошлым годом за счет оцифровки и внедрения замеров качества. При этом переход на сдельную оплату труда увеличил доходы курьеров на четверть, настолько же улучшилось качество доставки при сокращении сроков почти на 40%.

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Казпочта несет социальную нагрузку, обеспечивая сельских жителей всем спектром финансовых, почтовых и агентских услуг. Мы попытались разложить основные направления, которые определяют финансовый результат компании.

1. Доставка периодичных печатных изданий

Да-да, несмотря на век цифровизации, ТВ и соцсетей, эта "ламповая" опция еще значится в спектре услуг Казпочты и приносит больше расходов, чем доходов. За 2018-2020 годы убытки по этому направлению составили 5 млрд тенге.

В последнее время наблюдается поток негативных материалов в СМИ в части качества доставки газет. Недавно компания анонсировала переход почтальонов в городах на сдельную оплату труда. Мы провели свою аналитику, в рамках которой сложилась следующая картина.

Источник: Департамент почтовых услуг АО "Казпочта", Алексей Анисимов

Не все затраты по доставке газет субсидируются государством. В ряде городов и районных центрах эти услуги не компенсируются, что по прогнозам Казпочты в 2021 году обеспечит минус 1,4 млрд тенге.

Если курьеры в других компаниях за доставку одного отправления получают от 250 до 500 тенге ориентировочно, то при себестоимости газеты 66,97 тг тариф Казпочты за одну доставку по городу в размере 13,3 тенге демотивирует почтальонов. Компания несет на себе всю социальную нагрузку, так как газеты в основном выписывают пенсионеры. По селам картина менее оптимистичная, поскольку субсидирование ежегодно снижается.

2. Анализ по пенсиям

Так, если в городах пенсионеры в основном обслуживаются в банках второго уровня, то в селах, куда пока не спешат заходить банкиры, Казпочта содержит исторически сложившуюся инфраструктуру, принимая на себя социальные обязательства по выплате пенсий. Пенсионерам, возможно, удобно и приятно, но Казпочта на этом не зарабатывает и не получает поддержки в виде субсидирования.

Более того, согласно данным из источника Курсив.кz, с 1 июня 2021 года Министерство труда и социальной защиты населения внесло изменения в порядок взаиморасчетов с Казпочтой и банками второго уровня в части объединения выплат пенсий. Это значит, если раньше финансовые институты получали за обслуживание по трем видам пенсий: базовая, солидарная и по выслуге лет, то сейчас при том же тарифе – за одну комиссию.

Если в городах пенсионеры в основном обслуживаются картами с минимальными затратами, то в селах Казпочта выдает пенсии через лицевые счета в отделениях, а лицам старше 80 лет, участникам ВОВ и инвалидам 1 группы пенсию доставляют на дом. Соответственно, почтовики принимают на себя сопутствующие расходы по инкассации и обслуживанию пенсионеров. По приблизительным расчетам, недополученный запланированный доход в данном сегменте в текущем году приблизится к 1 млрд. тенге.

Казпочта - одна из немногих компаний квазигоссектора, которая работает в городах на конкурентном рынке. Понимая, что рынок почтовых услуг в рамках Всемирного почтового союза будет меняться, постепенное снижение беспошлинного ввоза с введением НДС отразится на стоимости товаров, что повлияет на снижение объемов, а, следовательно, и доходов. В настоящее время компания наращивает транзитный потенциал, открывая для себя новый рынок транзитных коммерческих и почтовых грузов.

В 2021 году подписаны договоры о сотрудничестве с почтовыми администрациями Узбекистана и России, а также с крупными китайскими логистическими компаниями. Для обеспечения обмена почтовыми отправлениями получено разрешение на трансграничный обмен.

На сегодня Казпочта для 41% населения страны – сельских жителей – единственное окно получения следующих услуг: почтовых, финансовых и агентских, начиная от продажи ж/д и авиабилетов и заканчивая потребительским кредитованием. Почтальоны остаются связующим звеном между государством и жителями, особенно в сельской местности.

Таким образом, у монополиста есть и обратная сторона медали – приходится выполнять и нести социальную ответственность вместе с финансовыми затратами и рисками.

Компания продолжает внедрять новые цифровые решения, что позволило менеджменту впервые с 2019 года взять перед акционером – АО "Самрук-Казына" – обязательства выйти на положительный финансовый результат в 2022 году. Предпринятые меры, инициативы и шаги Казпочты могут позволить выполнить эти обещания.

При этом, согласно финансовой отчетности, Общество выполняет свои пруденциальные нормативы, установленные Национальным банком, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании.