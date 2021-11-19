742 км дорог отремонтировано в Акмолинской области

В регионе развитие дорожной инфраструктуры находится на особом контроле. В юбилейный год Независимости страны в области проделана маcштабная работа по улучшению местной сети автомобильных дорог.

По данным управления внутренней политики, дороги в порядок привели по программам "Строительство и ремонт автомобильных дорог областного значения", "Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Нур-Султан", "Развитие окраин", "Программа развития Щучинско-Боровской курортной зоны", "Развитие моногородов" и спецпроекту "Ауыл-Ел бесігі".

Отремонтировано порядка 742 км автодорог областного, районного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Наибольшее количество проектов ориентировано на ремонт дорог районного значения 173 проекта в Атбасарском, Аршалынском, Бурабайском, Биржан Сал, Егиндыкольском, Зерендинском, Жаксынском, Коргалжынском, Сандыктауском, Шортандинском районах и в Степногорске, Кокшетау. Оставшиеся 7 проектов реализуются на дорогах областного значения.

По словам руководителя отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Адилета Ануарбекова, увеличена доля дорог, находящихся в хорошем состоянии до 82%.

Реализованы 230 проектов по строительству, ремонту автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, из которых 180 завершены в этом году. В результате реализации запланированных проектов плановый показатель текущего года по доли автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составил 82%, - отметил спикер.

Начата реализация крупных проектов по строительству 2 аварийных мостов на автодорогах Атбасар-Сочинское и Есиль-Свободное-Раздольное.

В пристоличных селах согласно Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к столице, завершен ремонт 54,2 км дорог.

118 км дорог отремонтировано по спецпроекту "Ауыл-Ел бесігі" и 32 км автодорог по программе "Развитие Щучинско-Боровской курортной зоны".

К слову, протяженность автомобильных дорог общего пользования Акмолинской области составляет – 7 890,5 км, в том числе областного и районного значения – 5 626 км.