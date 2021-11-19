С Bank RBK господдержка придет вовремя

Bank RBK является одним из лидеров банковской системы страны по кредитованию предпринимателей в рамках государственных программ.

По данным на середину ноября 2021 года, Bank RBK находится в тройке лидеров среди банков второго уровня по кредитованию реального сектора экономики в рамках "Экономики простых вещей", направленной на импортозамещение и насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей, а также в рамках Программы льготного кредитования субъектов предпринимательства, которые являются частью президентского пакета мер поддержки бизнеса, столкнувшегося с беспрецедентными трудностями на фоне борьбы с коронавирусом.

Так, в рамках "Экономики простых вещей" Bank RBK поддержал проекты на общую сумму более 120 млрд тенге, что составляет 15% в общем объеме освоенных средств среди банков второго уровня. По Программе льготного кредитования субъектов предпринимательства банком в 2020-2021 годах было выдано кредитов на сумму более 130 млрд тенге.

В Казахстане сегодня особое внимание уделяется развитию так называемой "Экономики простых вещей", нацеленной на импортозамещение и насыщение внутреннего рынка отечественными социально-значимыми товарами повседневного спроса, а также развитие местного туризма, здравоохранения и образования. Общая сумма программы "Экономика простых вещей" составляет 1 трлн тенге. При этом на переработку в агропромышленном комплексе (АПК) предусматривается 300 млрд тенге, производство в АПК – 300 млрд тенге, на обрабатывающую промышленность и услуги – 400 млрд тенге.

В рамках программы "Экономика простых вещей", которая в соответствии с Посланием народу Казахстана главы государства Касым-Жомарта Токаева была продлена до конца 2022 года, ставка вознаграждения по займам для конечного заемщика может быть снижена за счет государственных субсидий до 6% по проектам в обрабатывающей отрасли и услугах, и до 5% в сфере АПК, срок кредитования – до 10 лет, сумма по кредиту не ограничена.

С целью поддержки предпринимателей, пострадавших в связи с введением в 2020 году режима чрезвычайного положения, связанного с распространением коронавирусной инфекции, государство выделило более 800 млрд тенге по Программе льготного кредитования субъектов предпринимательства. Согласно ее условиям, субъекты предпринимательства могли получить на пополнение оборотных средств займы под 8% годовых сроком на один год. Кредитные ресурсы могли быть направлены на приобретение товаров и иных материальных ценностей, работ, услуг, пополнение запасов, расходных материалов и сырья, расширение ассортимента, выполнение договорных обязательств и осуществление текущих расходов, включая оплату зарплаты работникам и оплату налогов. Примечательно, что программа не имела отраслевых ограничений, и заем по льготной ставке без каких-либо комиссий мог получить бизнес, функционирующий в любом секторе экономики и доказавший, что пострадал от введения чрезвычайного положения в 2020 году.

Субъекты предпринимательства, экономическая деятельность которых соответствует критериям данных госпрограмм, могут обратиться в Bank RBK c заявкой на получение финансирования по льготным государственным программам.

Bank RBK выполняет активную роль в посткризисном восстановлении экономики и оказывает поддержку бизнесу в организации новых и развитии существующих производств. Мы стремимся быть надежным партнером каждого из наших клиентов, не просто доводя до них льготные кредитные ресурсы, но и обеспечивая бизнес нашей профессиональной экспертизой и широким спектром сопутствующих банковских услуг, – отмечает председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева.