Мужчина напал на школьницу в Каскелене

Мужчина напал на школьницу на глазах у прохожих в Каскелене, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 16 ноября около 13:00 по ул. Карасай батыра. В полицию поступил сигнал от очевидцев происшествия с просьбой о помощи.

К прибывшим на место происшествия полицейским обратилась с заявлением женщина, рассказав о том, что неизвестный мужчина в возрасте 35-40 лет напал на ее 12-летную дочь на остановочном комплексе. Нападающий был установлен и доставлен в УП Карасайского района. Им оказался 39-летний гражданин Узбекистана.

При опросе несовершеннолетняя Н. пояснила, что по пути в школу к ней сзади подбежал мужчина, схватил ее и потребовал деньги. Девочка вырвалась от него и продолжила путь. Возле остановочного комплекса мужчина вновь схватил за капюшон школьницу и силой посадил на скамейку. В этот момент к ней на помощь подбежали люди, после чего мужчина скрылся с места происшествия, – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24 ч. 3 и ст. 191 ч. 2 УК РК. В ходе расследования будут назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств данного правонарушения.

Указанный гражданин Республики Узбекистан за нарушение ст. 517 ч. 4 КоАП административным судом арестован на 30 суток и находится в приемнике-распределителе УП, – отметили в ведомстве.