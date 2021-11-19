Определены шахматисты, которые разыграют звание чемпиона мира

С 26 ноября по 15 декабря в Дубае пройдет матч за титул лучшего шахматиста мира между действующим чемпионом из Норвегии Магнусом Карлсеноми и российским претендентом Яном Непомнящим, сообщает Zakon.kz.

Призовой фонд турнира составил 2 млн евро. Это рекордная сумма, самая большая за все предыдущие чемпионские матчи. Победитель получит 60%, проигравший – 40; если матч дойдет до тай-брейка, то призовой фонд будет поделен в соотношении 55 на 45.

Шахматисты сыграют 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода. В случае ничейного исхода матча будет проведен тай-брейк.

Куандык Шынасилов