Потому что у нас многодетные семьи: Шукеев о низких доходах туркестанцев

Показатели по низким доходам на душу населения в Туркестанской области прокомментировал на брифинге в СЦК аким региона Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz.

Когда говорят, что Туркестанская область бедная – это не совсем правильно. Речь просто идет о статистическом показателе – доходе на душу населения. В каждом регионе есть бедные слои населения, средние и богатые. Когда говорят, что Туркестанская область – самая бедная – это, можно сказать, некорректно, – считает Шукеев.

При этом низкие показатели по доходам населения, как он указал, в том числе зависят от количества детей в семьях. В регионе большинство семей – многодетные.

Почему доходы низкие? Потому что у нас многодетные семьи – 1/3 всех многодетных семей в Казахстане проживает в Туркестанской области. Когда берешь доход взрослых – родителей: то, что они зарабатывают, это и делится на количество детей. Дети же не приносят доход в семью. Поэтому понятно, что средний доход на душу населения получается низкий, – пояснил глава области.

Также, по его словам, влияние на зарплаты жителей оказывает и то, что большая часть людей занимаются работой в сельском хозяйстве: 80% ВРП – это доходы сельского населения.

А на селе, это не только в нашей области, во всех областях зарплаты гораздо ниже, чем в других секторах. Промышленность, сектор услуг, торговля – это все было сосредоточено в Шымкенте. Сейчас у нас задача – развить промышленность, услуги и туризм, мы как раз этим и занимаемся, – заверил Шукеев.

Оксана Скибан, Нур-Султан