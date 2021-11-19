На известного лыжника Крюгера напали собаки

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер подвергся атакам собак, сообщает Zakon.kz.

Норвежский лыжник после данного инцидента попал в отделение неотложной помощи, передает издание VG. По словам именитого спортсмена, это произошло, когда он совершал пробежку.

Я был на пробежке в Нордмарке, потом появились две маленькие собачки, сперва они просто бегали и игрались, а потом стали кусаться. Они внезапно напали на меня. Я не боялся, не кричал — скорее, был удивлен. Но у меня не было шансов. Их же было двое. Было немного больно, – рассказал Крюгер.

В больнице лыжнику сделали прививки и прописали курс антибиотиков, чтобы минимизировать риск заражения.

Куандык Шынасилов