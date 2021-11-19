Мы придем к такому решению – Токаев о строительстве АЭС

Касым-Жомарт Токаев на встрече в Алматы с представителями финансового сектора высказался о строительстве АЭС, сообщает Zakon.kz.

По его словам, казахстанцы уже ощущают дефицит электроэнергии.

Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения, – считает президент.

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Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев отметил, что вопрос строительства АЭС сейчас обсуждается. Окончательное решение еще не принято.

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Сегодня большинство специалистов-энергетиков сходятся во мнении, что АЭС – это необходимый шаг. По-другому нам будет очень сложно обеспечить национальную энергетическую безопасность. У нас почти половина всех работающих на угле ТЭЦ нуждаются в замене и модернизации. Сама по себе эксплуатация угля может стать все более дорогостоящей из-за так называемых выплат за углеродный след. У нас уже есть серьезная проблема энергетического дисбаланса между севером и югом. Поверьте, АЭС – это не роскошь, а жизненная необходимость. Увы, ни солнце, ни ветер пока такого объема дешевой энергии дать не способны. Наступит дефицит энергии – встанет экономика. Сейчас существуют четкие стандарты строительства и обеспечения безопасности реакторов. Вероятность аварии очень низкая, – ответил Даурен Абаев.

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