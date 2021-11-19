За хранение наркотиков и оружия задержан кызылординец

В Кызылординской области задержан мужчина, который хранил на фазенде наркотики и оружие с патронами, передает Zakon.kz.

​Отмечается, что 18 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области, задержан с поличным на месте преступления 52-летний житель района, хранивший марихуану в особо крупном размере на территории арендованной фазенды близ реки Сырдарьи в Кызылординской области.

В ходе расследования проведен обыск на фазенде у подозреваемого. В качестве вещественных доказательств изъяты одноствольное оружие, два патрона 16 калибра и вещества растительного происхождения со специфическим запахом. Все было спрятано в разных местах. Общий вес высушенной марихуаны составил 1 кг 747 грамм, – сообщили в полиции.

Подозреваемый рассказал о своей наркозависимости и полностью признался в совершенном преступлении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере"). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Наркопреступления относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, – отметил начальник Департамента полиции Кызылординской области Султан Бекторе.

В ведомстве добавили, что подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания УП Кызылорды, ведется следствие.