Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 ноября, передает Zakon.kz.

На севере и западе страны ожидаются снег, усиление ветра с метелью, на западе – гололед. На остальной территории ожидается погода без осадков, – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается низовая метель, на севере, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на северо-западе области – низовая метель, гололед.

На востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью с низовой метелью.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на западе Карагандинской области ожидается туман, днем на западе, юге области усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Восточно-Казахстанской, на севере Кызылординской, ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -8-10°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +3+5°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +7+9°С.