"Возможный взрыв" – в Air Astana рассказали подробности

В Air Astana рассказали подробности о сообщении об угрозе взрыва на авиарейсе, передает Zakon.kz.

18 ноября в 20:45 в авиакомпанию Air Astana поступило сообщение об угрозе безопасности на авиамаршруте, пролегающем через территорию соседнего государства. В анонимном сообщении не были указаны ни название авиакомпании, ни номер, дата или время рейса, - рассказали в компании.

Авиакомпания незамедлительно усилила меры безопасности и провела дополнительный досмотр по прибытию и вылету всех своих рейсов.

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Информация об угрозе не подтвердилась. Все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.