Адвокат: Мы должны получить дополнительные гарантии неприкосновенности

Данияр Канафин на шестом форуме адвокатов Казахстана обозначил основные проблемы адвокатуры страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Невозможно говорить о независимости адвоката, когда он сам не защищен от произвола со стороны своих процессуальных оппонентов. Когда в отношении адвоката безосновательно могут проводиться специальные оперативно-розыскные мероприятия или негласные следственные действия, пока не существует надлежащих гарантий защиты, в том числе частной жизни адвоката, от необоснованного вторжения со стороны органов уголовного преследования. Он может стать жертвой незаконного давления и запугивания. Невозможно признавать допустимой, даже с моральной точки зрения, вербовку адвокатов в качестве лица, сотрудничающего на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. В целом, адвокат должен получить дополнительные гарантии неприкосновенности при участии по уголовным делам, – сказал адвокат Данияр Канафин.

По его словам, должны быть соответствующие процедуры, которые не позволяли бы без достаточных на то оснований вне рамок судебного контроля проводить такого рода оперативно-розыскные и негласные следственные действия.

Он напомнил, что специальные оперативно-розыскные мероприятия повторяют негласные следственные действия. Но в отличие от негласных следственных действий, которые могут осуществляться только с санкции судьи, оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться с санкции прокурора.

По сути, это является практикой, противоречащей стандартам защиты неприкосновенности частной жизни, тайны телефонных, электронных сообщений граждан, принятых в нормальных правовых системах. В целом, слабые гарантии прав обычных людей точно так же слабы в отношении адвокатов, которые в этом круге правоотношений никакими дополнительными гарантиями защиты от необоснованного воздействия со стороны своих процессуальных оппонентов не обладают, – сказал адвокат.

Также он сообщил, что отмечается неоправданно репрессивный обвинительный уклон в отечественном уголовном правосудии, так как до сих пор процент оправдательных приговоров остается низким.

Применение таких суровых мер, как заключение под стражу или домашний арест, по нашему мнению, применяется чаще, чем это обусловлено реальной необходимостью. В этой связи адвокаты, которые порой выглядят в роли демократической декорации или жалких просителей в залах судов, не могут считать себя полноценными носителями правового статуса, который есть у адвокатов в правовом демократическом государстве, – сказал Канафин.

Адвокат уточнил, что это все проявляется во многих вещах, например, в отсутствии надлежащей реакции на жалобы адвокатов.

Каждый из адвокатов, работающих по уголовным делам, может привести массу примеров, когда мы пишем жалобы на 9-10 страницах, а получаем отписку на одной странице, из которой большая часть – вводное вступление и стандартные формулировки. Просто вызывает возмущение практика отсутствия мотивированных и полноценных ответов на доводы адвокатов по уголовным делам. Нас смущает, что ходатайства коллег не получают надлежащей реакции не только со стороны уголовного преследования, но, к сожалению, в некоторых случаях и в залах судов, – объяснил Данияр Канафин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан