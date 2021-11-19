Количество суицидов в регионе снижается – Шукеев

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев прокомментировал ситуацию с детскими самоубийствами в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Шукеев сообщил, что в текущем году в области зарегистрировано 60 фактов самоубийства: 34 завершенных. В остальных случаях детей удалось спасти.

Эти 60, это уже меньше, чем в прошлом год, – тогда было 71. То есть с каждым годом идет уменьшение. Если взять в среднем на душу населения, мы на 14-м месте, – сообщил глава Туркестанской области в кулуарах СЦК.

Для этого, по его словам, в регионе проводится комплексная работа совместно с детским омбудсменом Аружан Саин и международными организациями.

По их совету в школах области работают педагоги – психологи, сформирована ювенальная полиция. Кроме того, в каждом районе под руководством акима создана комиссия.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан