Водитель и заведующий складом ГСМ аэропорта Актау продавали авиакеросин 

19 ноября 2021, 17:33
Фото: Пресс-служба АФМ РК

Задержан водитель службы ГСМ АО "Международный аэропорт Актау" А. Абдикамалов при попытке незаконной реализации авиационного топлива, передает Zakon.kz.

В ходе следствия установлено, что он совместно с заведующим складом ГСМ аэропорта М. Чабаевым организовали хищение авиационного топлива (керосина). В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр, – сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области.

Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива.

Данные лица осуждены к трем годам ограничения свободы.


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