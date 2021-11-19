Водитель и заведующий складом ГСМ аэропорта Актау продавали авиакеросин 

Задержан водитель службы ГСМ АО "Международный аэропорт Актау" А. Абдикамалов при попытке незаконной реализации авиационного топлива, передает Zakon.kz.
В ходе следствия установлено, что он совместно с заведующим складом ГСМ аэропорта М. Чабаевым организовали хищение авиационного топлива (керосина). В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр, – сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области.
Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива.
Данные лица осуждены к трем годам ограничения свободы.
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