Готов ли аким Атырауской области уйти в отставку из-за своих подчиненных

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал, готов ли он уйти в отставку, если суд признает его заместителей коррупционерами, передает корреспондент Zakon.kz.





Да, есть такой факт, касательно Нурлана Таубаева ведется судебный процесс. Если суд примет решение, и он будет признан виновным, то, конечно, я подам в отставку. То же самое могу сказать в отношении любого из моих заместителей, в том числе Кайрата Нурлыбаева. Если будет принято решение, что они совершили коррупционное нарушение, то я, согласно закону, подам в отставку, – ответил глава Атырауской области на брифинге в СЦК.

Экс-заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Его коллега Кайрат Нурлыбаев подозревается в растрате бюджетных средств. Сообщалось, что он якобы незаконно выделил субсидии для птицефабрики в Курмангазинском районе в размере 80 млн тенге.

Напомним, 28 ноября 2019 года глава государства подписал поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. В закон вошли нормы об установлении персональной ответственности руководителей, в том числе министров и акимов, за коррупцию подчиненных.

Тамила Языкова, Нур-Султан