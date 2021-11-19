Объявлены соперник и дата следующего боя Шавката Рахмонова

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов узнал имя будущего соперника, с которым выйдет на бой 5 февраля, сообщает Zakon.kz.
Соперником 27-летнего казахстанца стал представитель Гайаны Карлстон Харрис, в активе которого 21 поединок в рамках смешанных единоборств. Из них 17 выигрышей и 4 поражения.
В свою очередь Шавкат Рахмонов идет без поражений, его показатель состоит из 14 побед подряд. Последний успех казахстанец праздновал 27 июня этого года, когда победил "сабмишном" бразильца Мишеля Празериса.
Куандык Шынасилов
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