Объявлены соперник и дата следующего боя Шавката Рахмонова

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов узнал имя будущего соперника, с которым выйдет на бой 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

Соперником 27-летнего казахстанца стал представитель Гайаны Карлстон Харрис, в активе которого 21 поединок в рамках смешанных единоборств. Из них 17 выигрышей и 4 поражения.

В свою очередь Шавкат Рахмонов идет без поражений, его показатель состоит из 14 побед подряд. Последний успех казахстанец праздновал 27 июня этого года, когда победил "сабмишном" бразильца Мишеля Празериса.

Куандык Шынасилов