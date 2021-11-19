Практику списочных адвокатов для помощи малоимущим предложили создать в Казахстане

Важно предусмотреть возможность распространения "списочных адвокатов", которые изъявят желание оказывать юридическую помощь малоимущим, сказал на шестом Форуме адвокатов адвокат коллегии адвокатов Шымкента Сапар Амиртаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстанская правовая система с целью максимального приближения к нуждам и потребностям общества и повышения уровня доверия к ней находится в условиях постоянной модернизации. Это надо признать. Понятно, что адвокатуре, на которую возложена ответственная функция обеспечения населения юридической помощью и профессиональной защитой, следует также не отставать от этих веяний и принимать активные меры по эффективному наращиванию ее потенциала, – сказал Амиртаев в ходе форума, который был организован республиканской коллегией адвокатов Казахстана и Центром исследования правовой политики.

По его словам, для поднятия качества услуг необходимо уделить особое внимание развитию специализации адвокатов по видам права, а также по отдельным их направлениям.

Он добавил, что с учетом цифровизации, активного применения онлайн в условиях пандемии, к перспективным решениям в области применения юридической помощи стоит отнести бесплатное онлайн внесудебное консультирование адвокатами граждан.

В этом направлении предусмотреть возможность распространения такой формы, как "списочные адвокаты". К их числу отнести адвокатов, которые помимо своей основной адвокатской практики изъявляют желание оказывать юридическую помощь малоимущим. В Израиле предусмотрены такие формы оказания юридической помощи, как юридические клиники, Бюро общественного защитника, являющееся структурным подразделением Министерства юстиции, то есть действует смешанная модель предоставления бесплатной юридической помощи и элементы модели частнопрактикующих адвокатов, работающих по контракту с Бюро государственного защитника и обеспечивающих защиту неимущих обвиняемых, – объяснил адвокат.

В качестве примера он также рассказал о практике "социальной адвокатуры", которая создана в Нидерландах и насчитывает 90 центров юридической помощи, свыше 50 добровольных "юридических магазинов" и 20 бюро юридической помощи.

Таким образом, формы юридической помощи, в том числе с участием адвокатов, следует пересмотреть и модернизировать с учетом опыта зарубежных стран. В целях усиления конкурентоспособности на перспективу представляется важным развивать функционирование адвокатских контор как коллективного субъекта оказания юридической помощи. Такой опыт имеется в ряде стран, – отметил Сапар Амиртаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан