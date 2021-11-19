Семейная пара выманила у жителей Атырау 150 млн тенге

Супружеская пара выудила у жителей Атырау 150 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

38-летняя женщина обращалась к своим знакомым, предлагая вложить деньги в бизнес своего супруга, где он якобы являлся одним из учредителей компании. Она обещала дивиденды от взноса.

Когда таковых не появилось, а вернуть деньги они не смогли, 18 потерпевших обратились в полицию.

Сотрудниками Департамента полиции Атырауской области проведены следственные действия по ч. 2 ст. 190 УК РК, то есть по факту мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшим причинен ущерб на сумму 150 млн тенге. начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев

16 ноября суд №2 города Атырау приговорил супругов-мошенников к пяти годам лишения свободы.