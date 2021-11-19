В Акмолинской области чествовали работников сельского хозяйства

Агропромышленный комплекс региона на постоянной основе демонстрирует высокие показатели. Это все достигнуто благодаря ежедневному и тяжелому труду аграриев, сообщает Zakon.kz.

В честь Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности лучшие работники отрасли получили ведомственные награды и благодарственные письма.

В приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил собравшихся и отметил значимость сферы сельского хозяйства в развитии экономики страны.

Вы по праву можете гордиться своим вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны и региона. Неплохие для этого года показатели были достигнуты благодаря соблюдению сельхозтоваропроизводителями технологического процесса уборки урожая, широкому применению средств химизации, использованию семян высоких репродукций и самое главное тяжелому труду хлеборобов области, – подчеркнул руководитель региона.

Несмотря на сложный по природно-климатическим условиям текущий год, а также нестабильную эпидемиологическую ситуацию в регионе, земледельцам удалось собрать урожай зерна в объеме 4 млн. тонн при средней урожайности 8,8 ц/га.

Ведомственными наградами страны за вклад в развитие отрасли и достигнутые высокие показатели награждены 38 человек. Благодарственными письмами акима области награждены 78 сельхозформирований и специалистов.

За высокие производственные показатели в области растениеводства ценными подарками отмечены акиматы Сандыктауского, Бурабайского, Жаксынского, Астраханского, Ерементауского районов.

Мероприятие завершилось концертной программой с участием творческих коллективов области.

К слову, Акмолинская область является крупным агропромышленным регионом Казахстана и производит более трети мяса птицы, каждую пятую тонну обработанного молока в стране, – подчеркнули в Управлении внутренней политики области.