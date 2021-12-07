Новые функции появились в Telegram

Об этом сообщается на сайте мессенджера.

В новой версии Telegram появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определенный период, новые возможности для управления подключенными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения. Команда Telegram

Защита контента в группах и каналах

Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана.

Включить защиту от копирования и пересылки можно в профиле чата, нажав на пункт «Тип группы/канала» > «Запретить копирование».

Удаление переписки за определенный период

Пользователи Telegram полностью контролируют историю своей переписки и могут бесследно удалять сообщения для всех участников беседы. Сегодняшнее обновление позволяет удалить историю сообщений в том или ином личном чате за конкретный день или промежуток времени.

Чтобы открыть календарь, нажмите на плашку с датой, которую видно при прокрутке сообщений в чате. Затем выберите период для очистки.

Удаление сообщений за определенные дни доступно только в личных чатах, однако в любом чате можно настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации. Команда Telegram

Управление подключенными устройствами

Вы можете пользоваться Telegram со всех своих устройств одновременно и управлять активными сеансами через меню устройства в настройках. Новая кнопка в этом разделе поможет быстро подключиться к версии Telegram для компьютеров или браузеров. Кроме того, теперь можно выбрать, через какой период неактивности автоматически завершать сеансы на ваших старых устройствах. Команда Telegram

Нажав на устройство в списке, можно установить, разрешено ли этому устройству принимать звонки и новые секретные чаты.

Анонимные комментарии в публичных группах

Публичные группы и комментарии в каналах позволяют обсудить любую тему с тысячами людей: провести встречу с соратниками, дебаты с оппонентами или просто пообщаться с фанатами. Чтобы избежать нежелательного внимания к личной учетной записи, теперь можно отправлять сообщения от лица одного из своих каналов.

Чтобы выбрать канал, от лица которого будут отправлены сообщения, нажмите на изображение слева от поля ввода. Все последующие сообщения, отправленные в этом чате, будут подписаны названием и изображением выбранного канала вместо вашего имени и фотографии.

При отправке сообщений от имени канала вы также будете видеть название этого канала над блоками своих сообщений. Команда Telegram

Подробнее о других обновлениях можно узнать на сайте мессенджера.

Мы уже работаем над следующими нововведениями. Команда Telegram

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появились новые возможности с исчезающими сообщениями.