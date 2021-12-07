Непомнящий проиграл вторую партию подряд в матче с Карлсеном за звание чемпиона мира

31-летний россиянин сдался на 39-м ходу. Счет в противостоянии стал 6:3 в пользу норвежца.

После девяти партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счетом 3:6.

Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл претендента на титул из России.

Турнир проходит в Дубае (ОАЭ) и состоит из 14 партий. В случае ничьей после всех партий будет назначен тай-брейк.

Десятая партия пройдет 8 декабря.

Самая поздняя возможная дата завершения состязаний — 16 декабря.