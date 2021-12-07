22:56 07.12.2021
Непомнящий проиграл вторую партию подряд в матче с Карлсеном за звание чемпиона мира
Фото: Instagram/magnus_carlsen
Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за звание чемпиона мира, сообщает Zakon.kz.
31-летний россиянин сдался на 39-м ходу. Счет в противостоянии стал 6:3 в пользу норвежца.
После девяти партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счетом 3:6.
Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл претендента на титул из России.
Турнир проходит в Дубае (ОАЭ) и состоит из 14 партий. В случае ничьей после всех партий будет назначен тай-брейк.
Десятая партия пройдет 8 декабря.
Самая поздняя возможная дата завершения состязаний — 16 декабря.