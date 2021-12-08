Сауле Омарова отказалась от назначения в Минфин США

Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля. Президент США Джо Байден

Политик решила отказаться от места в Министерстве финансов, так как посчитала свое дальнейшее выдвижение нецелесообразным. Байден выдвинул Омарову на пост одного из руководителей ведомства в начале ноября 2021 года.

В рамках слушаний в банковском комитете верхней палаты Конгресса США члены республиканской партии устроили Омаровой настоящий «допрос». Парламентарии пытались уличить уроженку Казахстана в приверженности идеям коммунизма.