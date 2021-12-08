Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:01 08.12.2021

Сауле Омарова отказалась от назначения в Минфин США

Фото: pixabay
Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в Министерстве финансов США, сообщает Zakon.kz.  
Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля. Президент США Джо Байден

Политик решила отказаться от места в Министерстве финансов, так как посчитала свое дальнейшее выдвижение нецелесообразным. Байден выдвинул Омарову на пост одного из руководителей ведомства в начале ноября 2021 года.

В рамках слушаний в банковском комитете верхней палаты Конгресса США члены республиканской партии устроили Омаровой настоящий «допрос». Парламентарии пытались уличить уроженку Казахстана в приверженности идеям коммунизма.

Дана Тургынбай
Казахстан США
Жители добились переименования села близ Атырау
08.11.2018
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
08.11.2018
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
08.11.2018
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
08.11.2018
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
08.11.2018
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости