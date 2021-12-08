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07:32 08.12.2021

«Омикрон-штамм» выявлен в 57 странах мира – ВОЗ

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен в 57 странах, сообщает Zakon.kz.   

Эксперты ВОЗ отмечают, что в Африке стремительно растет число заболевших коронавирусом, и связывают это с распространением «омикрон-штамма».

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ отмечается, что по состоянию на 7 декабря 2021 года «омикрон-штамм» был подтвержден в 57 государствах. Сведения о его присутствии поступили из всех шести регионов ВОЗ, пишет ТАСС.

Как подчеркнули в организации, «предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в «омикрон-штамме», могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета». В ВОЗ считают, что в этом может состоять объяснение, «почему этот вариант, судя по всему, быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом, как это происходит в Южной Африке».

Дана Тургынбай
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