07:32 08.12.2021
«Омикрон-штамм» выявлен в 57 странах мира – ВОЗ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен в 57 странах, сообщает Zakon.kz.
Эксперты ВОЗ отмечают, что в Африке стремительно растет число заболевших коронавирусом, и связывают это с распространением «омикрон-штамма».
В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ отмечается, что по состоянию на 7 декабря 2021 года «омикрон-штамм» был подтвержден в 57 государствах. Сведения о его присутствии поступили из всех шести регионов ВОЗ, пишет ТАСС.
Названы симптомы «омикрон-штамма» COVID-19
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