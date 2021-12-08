Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Проект Закона Республики Казахстан «О биологической безопасности Республики Казахстан» (первое чтение).

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности» (первое чтение).

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни» (второе чтение).

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» (второе чтение).

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли» (второе чтение).