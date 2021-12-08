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Законодательство РК
10:00 08.12.2021

Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина

Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

  • Проект Закона Республики Казахстан «О биологической безопасности Республики Казахстан» (первое чтение).

  • Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности» (первое чтение).

  • Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни» (второе чтение).

  • Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» (второе чтение).

  • Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли» (второе чтение).

  • Изменения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности».

Анастасия Стативкина
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