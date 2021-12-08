Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина
Депутаты рассмотрят ряд вопросов.
Проект Закона Республики Казахстан «О биологической безопасности Республики Казахстан» (первое чтение).
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности» (первое чтение).
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни» (второе чтение).
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» (второе чтение).
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли» (второе чтение).
Изменения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности».