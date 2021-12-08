10:00 08.12.2021
Что изменится в госзакупках в 2022 году
Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: «Глобальные изменения в государственных закупках в 2022 году».
Эксперт-практик по ГЗ Наталья Романова расскажет, какие нововведения ждут госзакупщиков уже через месяц.
В программе:
Исключение ст. 39 п. 3 пп. 42, за исключением акиматов сел, поселков и городов районного значения до 3000 МРП.
Новый способ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН.
Увеличение порога для ЗЦП до 8000 МРП.
В ЗЦП исключение возможности указывать бренд, товарный знак и прочее до 1000 МРП.
Внедрение демпинга в ЗЦП.
Три новых вида конкурса по перечням.
Внедрение внесения 3% через электронный кошелек и многое другое.