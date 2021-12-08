Что изменится в госзакупках в 2022 году

Эксперт-практик по ГЗ Наталья Романова расскажет, какие нововведения ждут госзакупщиков уже через месяц.

В программе:

Исключение ст. 39 п. 3 пп. 42, за исключением акиматов сел, поселков и городов районного значения до 3000 МРП.

Новый способ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН.

Увеличение порога для ЗЦП до 8000 МРП.

В ЗЦП исключение возможности указывать бренд, товарный знак и прочее до 1000 МРП.

Внедрение демпинга в ЗЦП.

Три новых вида конкурса по перечням.