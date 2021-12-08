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Законодательство РК
10:00 08.12.2021

Что изменится в госзакупках в 2022 году

Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: «Глобальные изменения в государственных закупках в 2022 году».

Эксперт-практик по ГЗ Наталья Романова расскажет, какие нововведения ждут госзакупщиков уже через месяц.

В программе:

  • Исключение ст. 39 п. 3 пп. 42, за исключением акиматов сел, поселков и городов районного значения до 3000 МРП.

  • Новый способ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН.

  • Увеличение порога для ЗЦП до 8000 МРП.

  • В ЗЦП исключение возможности указывать бренд, товарный знак и прочее до 1000 МРП.

  • Внедрение демпинга в ЗЦП.

  • Три новых вида конкурса по перечням.

  • Внедрение внесения 3% через электронный кошелек и многое другое.

Анастасия Стативкина
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