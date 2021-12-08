Что случится с организмом, если каждый день есть говядину

Как рассказала РИА Новости диетолог, «говядина, а особенно телятина — лидер по содержанию железа».

Поэтому она необходима людям с пониженным гемоглобином и ферритином (анемией). Говядина содержит качественные белки и аминокислоты, которые нужны для выработки коллагена, необходимого для нашей кожи, суставов, сосудов, волос. Ирина Рыль

По ее словам, «говядина способствует выработке тестостерона, а он особенно важен для поддержания здоровья и молодости мужчин».

Качественный белок говядины помогает наращиванию мышечной массы. Также высокое содержание белка, низкое содержание жира и отсутствие углеводов помогает тем, кто хочет похудеть. Ирина Рыль

Специалист отметила, что говядина полезна «в питании людей с сахарным диабетом».

Говядина – источник витаминов группы В (необходимы для работы нервной системы и иммунитета). Содержит таурин и цинк, способствующие укреплению иммунитета. Ирина Рыль