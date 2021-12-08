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09:42 08.12.2021

Что случится с организмом, если каждый день есть говядину

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Что случится с организмом при регулярном употреблении коровьего мяса. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Рыль, передает Zakon.kz.

Как рассказала РИА Новости диетолог, «говядина, а особенно телятина — лидер по содержанию железа».

Поэтому она необходима людям с пониженным гемоглобином и ферритином (анемией). Говядина содержит качественные белки и аминокислоты, которые нужны для выработки коллагена, необходимого для нашей кожи, суставов, сосудов, волос.Ирина Рыль

По ее словам, «говядина способствует выработке тестостерона, а он особенно важен для поддержания здоровья и молодости мужчин».

Качественный белок говядины помогает наращиванию мышечной массы. Также высокое содержание белка, низкое содержание жира и отсутствие углеводов помогает тем, кто хочет похудеть.Ирина Рыль

Специалист отметила, что говядина полезна «в питании людей с сахарным диабетом».

Говядина – источник витаминов группы В (необходимы для работы нервной системы и иммунитета). Содержит таурин и цинк, способствующие укреплению иммунитета.Ирина Рыль

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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