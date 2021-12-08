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Законодательство РК
10:05 08.12.2021

Информацию о «кредитной амнистии» прокомментировали в АРРФР РК

Фото: pixabay
В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка высказались о недостоверной информации по вопросам кредитной амнистии, передает Zakon.kz.

7 декабря в социальных сетях распространялась информация о якобы объявленной «кредитной амнистии» по ипотечным жилищным займам.

В АРРФР заявили, что распространяемая информация является недостоверной.

В настоящее время для помощи отдельной категории ипотечных заемщиков, которые в наибольшей степени пострадали от последствий мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, а также от ослабления курса национальной валюты, агентством с 2015 года реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов.Пресс-служба АРРФР РК

В этой связи, как напомнили в ведомстве, «по условиям программы финансовая поддержка оказывается заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 год, а также валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года».

Меры финансовой помощи, установленные программой, предусматривают снижение процентной ставки до 3% для заемщиков с единственным жильем и должников из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Для остальных валютных ипотечных заемщиков процентная ставка составила не более 12%.Пресс-служба АРРФР РК

Кроме того, в рамках программы списана просроченная задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) и комиссиям.

В отношении валютных ипотечных займов проведена конвертация задолженности в тенге по курсу Национального Банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за 1 доллар США).Пресс-служба АРРФР РК

Также в ведомстве сообщили, что «с января 2020 года для участвующих в программе ипотечных заемщиков из категории СУСН реализуются дополнительные меры помощи».

Поддержка таким заемщикам оказывается банками в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа их финансового и социального положения, по результатам которого банками принимается решение о снижении задолженности по займу и установлении льготных графиков с ежемесячным платежом на уровне 20 000 тенге. Поддержка данной категории заемщиков будет завершена до конца 2021 года.Пресс-служба АРРФР РК

В ведомстве граждан и СМИ попросили «не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников».

Более подробную информацию об условиях и результатах Программы рефинансирования ипотечных займов можно получить на официальном сайте АРРФР РК.

Динара Халдарова
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