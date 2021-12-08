США продали захваченную у Ирана нефть на $26,7 млн

В соответствии с решением суда изъятая нефть была продана. Общая сумма выручки составила $26,7 млн. Она может быть направлена в американский фонд помощи жертвам терроризма <...>, – говорится в распространенном сообщении Министерства юстиции США.

Как пишет ТАСС, объем проданной нефти составил 1,1 млн баррелей.

В Министерстве юстиции США не уточнили, когда были проведены морские операции, результатом которых стало изъятие указанных объемов нефти. Отмечается, что она была изъята с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу.

В министерстве также сообщили, что осуществили процедуру отчуждения прав на захваченные американским флотом ракеты «земля – воздух» в количестве 171 единицы, которые перевозились двумя судами, принадлежащими Корпусу стражей исламской революции, для мятежников-хуситов в Йемен.

На протяжении года Иран неоднократно обвинял США в захвате своих судов.