Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:06 08.12.2021

США продали захваченную у Ирана нефть на $26,7 млн

Фото: pixabay
Власти США продали иранскую нефть на общую сумму $26,7 млн, которая была захвачена американским флотом в Аравийском море, передает Zakon.kz.
В соответствии с решением суда изъятая нефть была продана. Общая сумма выручки составила $26,7 млн. Она может быть направлена в американский фонд помощи жертвам терроризма <...>, – говорится в распространенном сообщении Министерства юстиции США.

Как пишет ТАСС, объем проданной нефти составил 1,1 млн баррелей.

В Министерстве юстиции США не уточнили, когда были проведены морские операции, результатом которых стало изъятие указанных объемов нефти. Отмечается, что она была изъята с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу.

В министерстве также сообщили, что осуществили процедуру отчуждения прав на захваченные американским флотом ракеты «земля – воздух» в количестве 171 единицы, которые перевозились двумя судами, принадлежащими Корпусу стражей исламской революции, для мятежников-хуситов в Йемен.

На протяжении года Иран неоднократно обвинял США в захвате своих судов.

Оксана Житникова
Иран США
Жители добились переименования села близ Атырау
08.11.2018
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
08.11.2018
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
08.11.2018
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
08.11.2018
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
08.11.2018
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости