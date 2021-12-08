Опубликована первая фотография «омикрон-штамма»

Изображение варианта коронавируса «омикрон-штамма» получено при помощи электронного микроскопа, сообщается в заявлении исследователей, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения вариантом SARS-CoV-2 «омикрон». Университет обнародовал изображение при малом и большом увеличении.

Prof Malik Peiris from @HKU_SPH and Prof John Nicholls from the Department of Pathology have released an electron microscope image of the SARS-CoV-2 Omicron variant.#COVID19 #OmicronVariant



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Китайские ученые пояснили, что при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.