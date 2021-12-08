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11:13 08.12.2021

Опубликована первая фотография «омикрон-штамма»

Фото: Twitter/hkumed
Ученые университета Гонконга опубликовали электронную микрофотографию «омикрон-штамма», передает Zakon.kz.

Изображение варианта коронавируса «омикрон-штамма» получено при помощи электронного микроскопа, сообщается в заявлении исследователей, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения вариантом SARS-CoV-2 «омикрон». Университет обнародовал изображение при малом и большом увеличении.

Китайские ученые пояснили, что при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Оксана Житникова
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