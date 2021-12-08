12:32 08.12.2021
35-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Фото: pixabay
Согласно прогнозу, казахстанцев ожидают морозы до 35 градусов.
9 декабря большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым сохранится погода без осадков, а также ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре Казахстана до -20...-25°С, местами -30°С. 10 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – до -35°С.Пресс-служба РГП «Казгидромет»
В то же время, согласно прогнозу, «на западные регионы страны начнет оказывать влияние циклон из районов Черного моря».
В последующие двое суток (циклон из районов Черного моря. – Прим. ред.) будет смещаться в восточном направлении на остальную территорию республики, вызывая на своем пути осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра 15-25 м/с, в северных регионах – с низовой метелью, а также постепенное повышение температуры воздуха ночью 11 декабря в северной половине республики до -5...-10°С, местами -15...-20°С, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области -25°С.Пресс-служба РГП «Казгидромет»