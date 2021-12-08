35-градусные морозы ожидаются в Казахстане

Согласно прогнозу, казахстанцев ожидают морозы до 35 градусов.

9 декабря большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым сохранится погода без осадков, а также ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре Казахстана до -20...-25°С, местами -30°С. 10 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – до -35°С. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В то же время, согласно прогнозу, «на западные регионы страны начнет оказывать влияние циклон из районов Черного моря».