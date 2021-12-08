Опубликовано новое постановление санврача Казахстана

Согласно документу, изменения и дополнения внесены в постановление от 20 октября 2021 года №46 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

Вакцинации против КВИ (мРНК-вакциной «Комирнати» - Pfizer) подлежат следующие лица: 1) подростки в возрасте от 12 до 18 лет; 2) беременные женщины – с 16 по 37 неделю беременности; 3) женщины в период лактации – после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения ребенком возраста двух лет. При этом иностранные подростки в возрасте от 12 до 18 лет, в том числе студенты, обучающиеся и проживающие на территории РК непрерывно три и более месяцев, также подлежат вакцинации против КВИ.

Как следует из текста постановления, «помимо общих противопоказаний, беременным не проводится вакцинация при аллергических реакциях, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности – эклампсия, кровотечения и другие состояния».

В случаях, если беременная получила первую дозу вакцинации против КВИ на 35-37 неделях беременности, то вторая доза вакцины вводится через 42 дня после родов. Рекомендуемый интервал между двумя прививками составляет не более 12 недель, – говорится в документе.

Данные о прохождении вакцинации и ревакцинации против КВИ с применением вакцины «Комирнати» (Pfizer, США) отражаются в Информационной системе Модуль «Вакцинация» с указанием всех полученных доз вакцины против КВИ по порядку (дата проведения прививок, наименование вакцины, серия, страна производителя, доза).

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.