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14:58 08.12.2021

Казахстанские гандболистки узнали соперниц по второму раунду ЧМ

Фото: ihf.info
Женская сборная Казахстана по гандболу на втором этапе мирового первенства сыграет с командами Швеции, Голландии и Пуэто-Рико, сообщает Zakon.kz.

Первый матч на данной стадии казахстанки проведут 9 декабря (01:30 по времени Нур-Султана) против сборной Швеции. 11 декабря (23:00) состоится поединок с голландками.

Заключительная игра с гандболистками Пуэто-Рико (20:30) назначена на 13 декабря.    

Две лучшие команды из подгруппы 2 выходят в четвертьфинал ЧМ.

Куандык Шынасилов
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