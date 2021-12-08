14:58 08.12.2021
Казахстанские гандболистки узнали соперниц по второму раунду ЧМ
Фото: ihf.info
Женская сборная Казахстана по гандболу на втором этапе мирового первенства сыграет с командами Швеции, Голландии и Пуэто-Рико, сообщает Zakon.kz.
Первый матч на данной стадии казахстанки проведут 9 декабря (01:30 по времени Нур-Султана) против сборной Швеции. 11 декабря (23:00) состоится поединок с голландками.
Заключительная игра с гандболистками Пуэто-Рико (20:30) назначена на 13 декабря.
Две лучшие команды из подгруппы 2 выходят в четвертьфинал ЧМ.