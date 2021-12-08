Казахстанские гандболистки узнали соперниц по второму раунду ЧМ

Первый матч на данной стадии казахстанки проведут 9 декабря (01:30 по времени Нур-Султана) против сборной Швеции. 11 декабря (23:00) состоится поединок с голландками.

Заключительная игра с гандболистками Пуэто-Рико (20:30) назначена на 13 декабря.

Две лучшие команды из подгруппы 2 выходят в четвертьфинал ЧМ.