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Законодательство РК
14:27 08.12.2021

О религиозных мероприятиях за пределами мечетей и церквей нужно будет уведомлять

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На пленарном заседании Мажилиса депутаты согласились с правками, внесенными Сенатом в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности», передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Джамиля Нурманбетова сообщила, что проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности» был одобрен Мажилисом 6 октября 2021 года и направлен в Сенат с 54 принятыми позициями.

Сенатом внесены поправки в закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» в части осуществления права на свободу совести, уточнения процедур внедряемого уведомительного порядка на проведение религиозных мероприятий за пределами культурных зданий, сооружений. Депутат Мажилиса Парламента РК

Она добавила, что Комитет по социально-культурному развитию предлагает согласиться с изменениями, внесенными Сенатом в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности».

Также документ направлен на дальнейшее усиление роли государственного языка. В частности, предусматривается изложение надписи на дорожных знаках на государственном языке, а также размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости – на русском и других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

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В целом, депутаты поддержали законопроект. Закон считается принятым и направляется на подпись президенту РК.

Оксана Скибан
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