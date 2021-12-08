Курс на лидерство – компания Teva отмечает 120-летие
За это время компания превратилась из небольшого израильского бизнеса в лидера на международном рынке генерических препаратов с портфелем из 1800 молекул и собственным производством активной фармацевтической субстанции.
Благодаря продукции Teva около 200 млн человек каждый день по всему миру получают качественную лекарственную терапию.
Фото: Teva
Во время пандемии COVID-19 важнейшая роль генерических компаний в обеспечении населения базовыми жизненно необходимыми лекарственными препаратами стала очевидна, как никогда ранее. Генерики во многом являются ответом на вызовы современного здравоохранения, такие как стареющее население, ограниченное финансирование и др. Генерик – это равноценная замена оригинального лекарственного препарата, с таким же действующим веществом, силой действия, дозировками, результатами лечения, но он более доступен по стоимости. Ценность генериков заключается в повышении доступности терапии, расширении охвата пациентов, предоставлении врачам и пациентам большего выбора, обеспечении более стабильных поставок в рамках международного непатентованного наименования, а также в значительной экономии средств.Эрик Рош, старший вице-президент, глава кластера Teva Россия, Евразия, Турция
В портфеле компании также есть инновационные и оригинальные лекарственные препараты. В 1996 году на рынок вышел первый инновационный препарат Teva (МНН Глатирамера ацетат) для пациентов с диагнозом рассеянный склероз. В 2017 году компания Teva выпустила лекарственный препарат, который используется в качестве лечения пациентов с поздней дискинезией и хореей Хантингтона, а в 2018 году – препарат, разработанный для предупреждения приступов мигрени (МНН Фреманезумаб). Данный препарат был зарегистрирован в Казахстане в 2021 году.
Фото: Teva
Продукция компании Teva широко известна в Казахстане: в среднем в нашей стране каждый третий житель хотя бы один раз в течение года пользуется лекарственными препаратами Teva. Компания Teva в Казахстане входит в топ-5 фармкомпаний в розничном сегменте и обладает амбициозными планами по росту и развитию на перспективу. В ближайшие 5 лет мы планируем вывести на рынок Казахстана 30 новых продуктов.Нури Джелялов, генеральный директор Teva Казахстан