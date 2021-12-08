Курс на лидерство – компания Teva отмечает 120-летие

За это время компания превратилась из небольшого израильского бизнеса в лидера на международном рынке генерических препаратов с портфелем из 1800 молекул и собственным производством активной фармацевтической субстанции.

Благодаря продукции Teva около 200 млн человек каждый день по всему миру получают качественную лекарственную терапию.

Фото: Teva

Во время пандемии COVID-19 важнейшая роль генерических компаний в обеспечении населения базовыми жизненно необходимыми лекарственными препаратами стала очевидна, как никогда ранее. Генерики во многом являются ответом на вызовы современного здравоохранения, такие как стареющее население, ограниченное финансирование и др. Генерик – это равноценная замена оригинального лекарственного препарата, с таким же действующим веществом, силой действия, дозировками, результатами лечения, но он более доступен по стоимости. Ценность генериков заключается в повышении доступности терапии, расширении охвата пациентов, предоставлении врачам и пациентам большего выбора, обеспечении более стабильных поставок в рамках международного непатентованного наименования, а также в значительной экономии средств. Эрик Рош, старший вице-президент, глава кластера Teva Россия, Евразия, Турция

Основу продуктового портфеля Teva составляют генерические лекарственные препараты. Благодаря им страны по всему миру экономят значительные средства в рамках лекарственного обеспечения граждан. Так, например, в 2020 году компания помогла сохранить $43,1 млрд для экономик ряда стран своего присутствия, на долю которых приходилось 75% общих продаж компании.

В портфеле компании также есть инновационные и оригинальные лекарственные препараты. В 1996 году на рынок вышел первый инновационный препарат Teva (МНН Глатирамера ацетат) для пациентов с диагнозом рассеянный склероз. В 2017 году компания Teva выпустила лекарственный препарат, который используется в качестве лечения пациентов с поздней дискинезией и хореей Хантингтона, а в 2018 году – препарат, разработанный для предупреждения приступов мигрени (МНН Фреманезумаб). Данный препарат был зарегистрирован в Казахстане в 2021 году. Фото: Teva В Казахстане компания Teva присутствует с 2006 года. Сегодня для казахстанских пациентов поставляется более 100 лекарственных препаратов как в розничный сектор, так и для госпитального обеспечения населения. Teva входит в тройку лидеров на локальном рынке генерических препаратов.