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Законодательство РК
15:54 08.12.2021

Токаеву доложили о криминогенной ситуации в Казахстане

Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период 2021 года.

Отмечены позитивные тенденции по сокращению преступности (снижение на 5%). При этом на 15% меньше зарегистрировано убийств, более чем на 20% – грабежей и хулиганств. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о принимаемых мерах по выполнению его поручений, в частности, по противодействию наркопреступности, профилактике бытового насилия и защите детей от преступных посягательств, обеспечению безопасности на дорогах, пресечению фактов двойного гражданства.

Кроме того, Ерлан Тургумбаев отчитался о работе по переходу на сервисную модель работы полиции, обеспечению принципа «полиция шаговой доступности», реформированию службы участковых инспекторов и расширению их полномочий в сфере профилактики правонарушений.

Президенту также было доложено о ходе цифровизации органов внутренних дел, введении сплошного видеонаблюдения в помещениях полиции и учреждениях уголовно-исполнительной системы, автоматизации и упрощении процессов оказания государственных услуг населению.

Глава государства положительно оценил проводимую реформу органов внутренних дел и поручил принять дополнительные меры, направленные на защиту конституционных прав граждан, охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности.

Анастасия Стативкина
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