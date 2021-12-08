17:52 08.12.2021
МОК: Вопрос о переносе Олимпиады-2022 рассматриваться не будет
Фото: Twitter/universidadcjc
Международный олимпийский комитет официально заявил, что зимняя Олимпиада-2022 не будет переноситься из-за пандемии коронавируса, сообщает Zakon.kz.
Вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший исключил вариант переноса Белой Олимпиады в Пекине из-за COVID-19.
Наш ответ – нет. Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях и быстро подстраиваться под них. Мы это сможем сделать в Пекине, у нас есть все ресурсы, чтобы система справилась со всеми вызовами, связанными с коронавирусом. У нас очень сильная команда, мы готовы к любому сценарию. Хуан Антонио Самаранч-младший
Спортивный чиновник надеется, что все пройдет в установленные сроки, при хороших условиях, необходимых для каждого спортсмена.
Мы начнем Игры вовремя – Олимпиада в Пекине будет чрезвычайно безопасной с точки зрения коронавируса. Если ситуация с COVID-19 будет меняться, мы адаптируемся. Это будут очень безопасные Игры.Вице-президент МОК
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.