МОК: Вопрос о переносе Олимпиады-2022 рассматриваться не будет

Вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший исключил вариант переноса Белой Олимпиады в Пекине из-за COVID-19.

Наш ответ – нет. Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях и быстро подстраиваться под них. Мы это сможем сделать в Пекине, у нас есть все ресурсы, чтобы система справилась со всеми вызовами, связанными с коронавирусом. У нас очень сильная команда, мы готовы к любому сценарию. Хуан Антонио Самаранч-младший

Спортивный чиновник надеется, что все пройдет в установленные сроки, при хороших условиях, необходимых для каждого спортсмена.

Мы начнем Игры вовремя – Олимпиада в Пекине будет чрезвычайно безопасной с точки зрения коронавируса. Если ситуация с COVID-19 будет меняться, мы адаптируемся. Это будут очень безопасные Игры. Вице-президент МОК

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.