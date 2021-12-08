В Шымкенте после модернизации открыли три библиотеки

В мероприятии приняли участие первый заместитель акима Шымкента Ш. Мукан, секретарь городского маслихата Б. Нарымбетов, сестра Ш. Калдаякова Райхан Калдаякова и депутаты городского маслихата. Прежде всего гости возложили цветы к памятнику королю казахского вальса Ш. Калдаякову и ознакомились с библиотекой.

Фото: Пресс-служба акимата Шымкента

Эти помещения модернизированы по концепции «семейная библиотека». Книги в читальном зале сгруппированы по нескольким темам: «Новая коллекция», «Путешествие в мир искусства», «10 книг для чтения», «Мотивационные книги», «Великие имена». Кроме того, в раздел абонементов включены произведения классиков мировой и казахской литературы. Около 10 тысяч редких книг находятся в Золотом фонде.

Фото: Пресс-служба акимата Шымкента

Кроме того, библиотека выступила с новой инициативой. Посетителям были розданы специальные читательские билеты. Для постоянных читателей они будут обменены на «стандартные», «серебряные», «золотые» и «платиновые» билеты при определенных условиях. Обладатель «платинового» билета получит специальный льготный билет в культурные центры города.

Фото: Пресс-служба акимата Шымкента

С начала года в городе отреставрировано 9 библиотек. 18 декабря в Шымкенте откроется специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Сегодня состояние библиотек улучшено. Теперь нам нужно увеличить нашу читательскую аудиторию. Например, комьюнити-центр №2 расположен внутри микрорайона, который особо не будет заметен горожанам. Поэтому свяжитесь с ближайшими школами и начните привлекать читателей. Давайте эффективно использовать государственную поддержку. Первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан

Фото: Пресс-служба акимата Шымкента

Теперь библиотеки станут не только местом для чтения, но и общественным местом. У жителей есть все возможности приехать с семьей и с пользой провести время. К ним относятся книжное кафе, коворкинг-центр, шахматный клуб и комната отдыха.