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Законодательство РК
18:28 08.12.2021

Распространителя синтетических наркотиков осудили в Кокшетау

Фото: Zakon.kz
Свыше 15 лет лишения свободы и конфискация имущества грозит 41-летнему жителю города Кокшетау, который занимался распространением синтетических наркотиков через интернет, передает Zakon.kz.
В августе полицейскими Акмолинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Заклад» был задержан житель областного центра, который, по информации оперативников, являлся «бомбером» – оптовым закладчиком синтетики. В ходе личного обыска задержанного было обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическими наркотиками, а также 60 свертков изъято в тайниках, которые успел сделать мужчина. Старший оперуполномоченный УПН ДП Акмолинской области Разия Курсанова

В отношении мужчины было начато досудебное производство по ст. 296 ч. 4 УК РК («Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере»).

Отмечается, что у задержанного изъято свыше 104 г психотропного вещества «мефедрона».

Учитывая опасность такого деяния, задержанному мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.Начальник УПН ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов

 

Елена Беляева
Кокшетау
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