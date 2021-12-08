Распространителя синтетических наркотиков осудили в Кокшетау

В августе полицейскими Акмолинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Заклад» был задержан житель областного центра, который, по информации оперативников, являлся «бомбером» – оптовым закладчиком синтетики. В ходе личного обыска задержанного было обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическими наркотиками, а также 60 свертков изъято в тайниках, которые успел сделать мужчина. Старший оперуполномоченный УПН ДП Акмолинской области Разия Курсанова

В отношении мужчины было начато досудебное производство по ст. 296 ч. 4 УК РК («Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере»).

Отмечается, что у задержанного изъято свыше 104 г психотропного вещества «мефедрона».